Procès des attentats de Bruxelles: plusieurs témoins de contexte seront entendus ce lundi

La cour d’assises entendra d’abord plusieurs témoins de contexte, qui précéderont les premiers témoignages de victimes, plus tard dans la semaine.

L’audience de lundi débutera avec les commentaires des parties sur le témoignage des enquêteurs. Ce chapitre devrait durer quelques heures. Il sera suivi des prises de parole d’un professeur spécialiste de l’islam sunnite et de la Syrie, d’un psychiatre et de criminologues de l’UCLouvain et de l’ULB. Ceux-ci seront suivis des interventions de plusieurs organes ayant été impliqués dans l’enquête : la Sûreté de l’État (VSSE), l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), la Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données (Commission BIM) et le Service général du renseignement et de sécurité (SGRS-ADIV).