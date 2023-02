Après une météo maussade cette semaine, la seconde semaine des vacances de carnaval s’annonce plus qu’ensoleillée dans notre province

Grisaille, pluie, vent... on ne peut pas dire que les vacances de carnaval se soient ouvertes sur une météo des plus agréables. Heureusement, avec le changement des rythmes scolaires, enfants et parents ont encore une semaine pour se détendre et profiter.

Une seconde semaine de congé qui va être placée sous le signe du soleil mais aussi du froid, comme nous l’explique notre spécialiste météo, Denis Collard. « Cette semaine va effectivement être fort différente que celle qui vient de passer. Le temps va être généralement très ensoleillé et très froid. Un temps d’hiver en somme », explique le météorologue bertrigeois. Des températures qui pourront descendre la nuit jusqu’à -6 degrés par endroits.