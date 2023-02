Elargissement de l’Otan: la Turquie annonce une reprise des négociations avec la Suède et la Finlande

En visite mi-février à Ankara, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg avait appelé à intégrer «maintenant» la Finlande et la Suède, dont les candidatures à l’Alliance atlantique sont bloquées depuis mai dernier par Ankara. Tout en reconnaissant certaines avancées dans les négociations, le chef de la diplomatie turque a toutefois estimé lundi qu’«aucune mesure satisfaisante n’avait été prise par la Suède». «Sans ces avancées, il nous est impossible de dire +oui+ à l’adhésion de la Suède à l’Otan», a déclaré M. Cavusoglu, qui s’exprimait aux côtés de son homologue hongrois Peter Szijjarto.

«La réunion se tiendra le 9 mars», a déclaré M. Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Ankara, suggérant que cette rencontre pourrait avoir lieu à Bruxelles, où siège l’Alliance atlantique. La Turquie avait mis un coup d’arrêt fin janvier aux négociations en reportant une réunion tripartite, initialement prévue pour février, après plusieurs manifestations antiturques et contre l’islam à Stockholm.

La Turquie reproche entre autres à la Suède d’héberger des militants et des sympathisants kurdes qu’elle qualifie de «terroristes», notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré début février que le Parlement turc pourrait ratifier l’adhésion de la Finlande sans celle, déposée conjointement, de la Suède.

Les dirigeants des 30 pays membres de l’Otan ont pris la décision d’inviter la Suède et la Finlande à rejoindre l’Alliance lors d’un sommet à Madrid en juin dernier. Trente pays ont signé les protocoles d’adhésion et 28 les ont ratifiés. Seules la Turquie et la Hongrie n’ont pas encore ratifié leur accord, mais le Parlement hongrois doit se prononcer début mars.