Les syndicats annoncent une grève des trains: tout le réseau ferroviaire belge sera paralysé le 10 mars

Les syndicats souhaitent dénoncer un sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs. Ils demandent également un renforcement des systèmes de pension dans les services publics et une augmentation du pouvoir d’achat.

La CGSP Cheminots et l’ACOD Spoor entendent participer à l’action du vendredi 10 mars et couvriront l’ensemble de leurs affiliés, préviennent-ils lundi. La grève nationale sur le rail débutera le 09 mars à 22h00 pour se terminer 24 heures plus tard.