Un musée qui vous transporte sur une plage il y a 45 millions d’années : bienvenue à la Cave aux coquillages dans la Marne

Qui pourrait croire que derrière la charmante façade du champagne Legrand-Latour, à Fleury-la-Rivière, se cache un dédale de galeries souterraines creusées… dans le sable, contrairement à la plupart des caves champenoises, façonnées dans la craie ? Et pourtant, c’est justement la raison pour laquelle Patrice Legrand, vigneron à Vandières, mais surtout passionné de géologie, les a achetées dans les années 1990. Telle une vaste plage archéologique, on y trouve plus de coquillages au m2 que sur la côte bretonne ! À la différence près, et non des moindres, que ces coquillages-là ont plus de 45 millions d’années.

« On était sur une eau à 25ºC, c’était un climat chaud et tropical, avec une mer peu profonde »