«Je me reconnais en lui»: Zlatan Ibrahimovic vole au secours de Charles De Ketelaere, en difficulté à l’AC Milan

Charles De Ketelaere est à la peine depuis son arrivée à l’AC Milan l’été dernier pour 30 millions d’euros. Avec une seule passe décisive en 28 matches, le Diable rouge ne parvient pas à se montrer décisif depuis le mois d’août. De quoi lui valoir de très nombreuses critiques en Italie. Il peut néanmoins compter sur un soutien de taille : celui de Zlatan Ibrahimovic.

« Je me reconnais en lui, quand j’ai fait mes premiers pas en dehors de mon pays à l’Ajax », a déclaré l’attaquant suédois qui a retrouvé le terrain après 9 mois d’absence. « Ça m’a pris un an. C’est difficile d’être loin de son pays et de sa famille. Il doit s’y habituer. Mais ici à Milan, tout le monde l’aide pour qu’il se sente chez lui dans le vestiaire. Il doit simplement se débloquer. Et une fois que ce sera le cas, il ne s’arrêtera plus. Il doit suivre ce que l’entraîneur lui dit de faire. »