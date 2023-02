Un différend entre réfugiés dégénère à Rochefort quand un Tchadien en poignarde un autre à l’abdomen: «Un fait isolé qui aurait pu se passer dans n’importe quel ménage»

Un individu, né en 1995 et d’origine tchadienne, a été privé de liberté mercredi 22 février pour une tentative de meurtre. Comme l’annonce le parquet de Namur, les faits se sont déroulés dans une ancienne école primaire de Rochefort, réaffectée en logement pour candidats réfugiés.

Un différend en serait à l’origine et la victime, née en 1990 et également d’origine tchadienne, a reçu plusieurs coups de couteau à l’abdomen. Prise en charge par les services de secours, elle a dû être transférée au CHU de Dinant.

Le suspect, quant à lui, ne présente aucun antécédent judiciaire et a été présenté vendredi dernier au juge d’instruction. Il a été inculpé pour tentative d’homicide et infraction à la loi sur les armes et a été placé sous mandat d’arrêt.