Une 32e place finale (sur un champ de 48 joueurs), à 18 coups du vainqueur Charles Howell III, de quoi classer son équipe des RangeGoats à la 8e place (sur 12) : on peut parler d’un début en mode mineur de Thomas Pieters sur le LIV Golf, la compétition soutenue par le Fonds d’investissement public saoudien, ce week-end sur le parcours mexicain de Mayacoba, à Playa del Carmen.

La semaine dernière, juste avant de mettre le cap sur Playa del Carmen, l’Anversois de 31 ans avait officialisé son attachement à cette compétition qui s’emploie à bousculer un sport très codé à la base : tournois disputés sur trois tours au lieu de quatre (54 trous), joueurs encouragés à jouer en short, musique à gogo aux abords des greens, etc. Et surtout : une manne financière de… 380 millions d’euros environ à se partager entre 48 joueurs et 12 équipes en à peine 14 tournois (de 3 jours), là où le pourtant très réputés PGA Tour américain en propose 430 environ sur… 38 tournois ! Bref, un jackpot de la petite balle blanche qui n’a pas reçu l’assentiment des autorités golfiques séculaires, détentrices de tant de traditions, qui tentent de barrer la route aux joueurs qui ont fait ce choix.