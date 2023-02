Pour à peine 1€, il remporte une Lamborghini Huracan d’une valeur de plus de 180.000€: «Trois semaines plus tard…» (photos)

C’est sans doute l’un des rêves de beaucoup d’hommes dans le monde : pouvoir s’offrir une supercar, comme une Lamborghini. En décembre dernier, Grant, un jeune homme de 24 ans, a eu cette chance. Après avoir acheté un ticket d’à peine 1 €, il a été le grand gagnant d’un concours lui offrant une Lamborghini Huracan d’une valeur de plus de 180.000 €. Sauf que le plaisir n’a été que de courte durée.

Comme l’indique The Sun, il n’a fallu que « trois semaines » pour que le Britannique ne crashe son tout nouveau bolide. Le véhicule a en effet terminé sa course dans le fossé. Grant a été accusé de participer à une course et de foncer à plus de 240 km/h au volant de sa Lambo. Il rejette néanmoins toutes les accusations et explique qu’il a été percuté par l’arrière par un autre véhicule.