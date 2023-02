Séismes en Turquie et en Syrie: au moins un mort et des dizaines de blessés après une réplique du tremblement de terre

«Un de nos concitoyens est malheureusement décédé. 69 blessés ont été transférés vers des hôpitaux», a déclaré lors d’un point presse Yunus Sezer, le patron de l’Afad. Une trentaine d’immeubles se sont également effondrés lors de cette réplique du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février, selon la même source.

Le maire de la ville de Yesilyurt, située à proximité de l’épicentre, a indiqué sur la chaîne de télévision Habertürk qu’un père et sa fille, venus récupérer des effets personnels dans leur logement, se trouvent sous les décombres d’un des immeubles effondrés. «Des bâtiments se sont effondrés et nos équipes de recherche et de secours ont été rapidement dépêchées», avait indiqué auparavant l’Afad sur Twitter.