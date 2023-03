Une grande première signée Loiselet SG Location

Active dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, du génie civil, Loiselet SG Location est également spécialisé dans la location, la vente et le service de chariots télescopiques, nacelles, chariots industriels et mini-pelles. Afin de découvrir toutes ses ressources, l’entreprise Loiselet SG Location propose une journée originale, sur son site namurois. « C’est une première assez singulière », souligne Laurence Fauconnier, responsable marketing. « Nos visiteurs arpenteront un circuit afin de voir toute la gamme de godets de la marque MB Crusher. Ce circuit comprend des démonstrations de matériel, du godet cribleur, concasseur, à la pince de tri et bien d’autres. Selon la pelle ou le chargeur que le client possède, il trouvera le godet adapté et… adapté au travail qu’il souhaite entreprendre. »

Ces godets permettent de surmonter la roche dure, le sable fin ou les gravats encombrants. MB propose de nombreuses variantes de godets… tous accrochés à une grue ou un chargeur. Ce sont donc des véhicules plutôt impressionnants que le public verra en pleine action. « Il suffira de suivre le parcours sur site. Les visiteurs pourront déterminer quel godet conviendra le mieux à leur chantier. Mais, les curieux, petits et grands, sont aussi les bienvenus. Il n’est jamais trop tard pour en apprendre sur les godets. Il en existe de différents types comme les godets concasseurs, cribleurs, broyeurs, pince de tri ou fraise hydraulique. »