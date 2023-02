Catherine Fonck, vous êtes la cheffe de groupe des Engagés à la Chambre et vous redéposez un plan pour améliorer l’attractivité des métiers des soignants. Les efforts du gouvernement ne vous ont donc pas convaincu ?

Cette attractivité est devenue pour moi la priorité absolue en matière de santé publique. C’est un constat aussi malheureux que répétitif, mais il y a une forme de pénurie de personnel, je parle aussi bien de médecins que d’infirmiers ou d’infirmières, organisée par les pouvoirs publics. On a vingt mille médecins en Belgique qui ont plus de 55 ans (44 % de l’ensemble) et qui pourront partir à la retraite d’ici une dizaine d’années. Et de l’autre côté, vous avez des patients qui ne parviennent déjà plus aujourd’hui à trouver un généraliste ou qui doivent patienter jusqu’à six mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Vous avez des communes où il n’y a plus qu’un seul généraliste, des hôpitaux qui peinent à engager des médecins, alors qu’il y a une baisse du nombre d’étudiants se lançant dans ces études. À la rentrée prochaine, ces nouveaux étudiants ne seront que 800 à 850 au lieu de 1.100 à 1.200 avant. Vu le temps que ça prend pour former des soignants, il faut se réveiller aujourd’hui pour que cela aille mieux demain.

Vu comme cela, c’est en effet alarmant. Vous pensez que le gouvernement et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, n’en ont pas pris conscience ?

Nos autorités refusent de reconnaître la gravité de la situation et cela touche aussi les kinés, les infirmiers et infirmières à domicile dont on parle peu alors qu’ils et elles sont très malmenés… Cela vaut pour tous les gouvernements, les régionaux aussi et quand ils finissent par admettre des difficultés, ils ne passent pas aux actes. J’ai déposé deux textes relatifs à l’attractivité des soignants et dénonçant les pénalités infligées aux patients qui se rendent chez des kinés non conventionnés : on me dit que j’ai raison, mais on vote contre !