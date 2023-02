Le yoga sera à l’honneur sur Télésambre ce lundi soir

Depuis le mois d’octobre dernier, les deux plus grands media carolos unissent leurs efforts pour vous offrir une émission sportive mensuelle sortant un peu des sentiers battus. Tous Terrains Le Club revient chaque dernier lundi du mois pour mettre une discipline à l’honneur via divers intervenants. Le foot féminin, la boxe thaïlandaise, les sports moteurs et le CrossFit ont ainsi déjà eu les honneurs du plateau de nos confrères de la place de la Digue.

Ce lundi, en boucle à partir de 18h20, c’est une émission consacrée au yoga et à ses multiples bienfaits sous diverses formes que vous pourrez découvrir sur fond de zénitude. Comme de coutume, notre rédaction ponctuera l’émission par son regard et c’est cette fois notre consultante Mélanie Mayence qui s’y collera. Et puis, nous vous donnons encore rendez-vous ici ce mardi pour une contribution supplémentaire et complémentaire sur le sujet…