Lady Gaga attaquée en justice pour «récompense trompeuse»: voici le montant astronomique que lui réclame la femme impliquée dans le vol de ses chiens

En février 2012, Lady Gaga s’était fait voler ses chiens, Koji et Gustav, alors que leur promeneur (blessé par balle) se baladait dans une rue de Los Angeles. La chanteuse avait alors fait savoir, sur les réseaux sociaux, qu’elle offrirait « sans poser de question » une récompense à hauteur de 500 000 dollars à celui ou celle qui lui rendrait ses toutous adorés sains et saufs. Deux ans plus tard… l’interprète de « Poker Face » n’a pas tenu sa parole !

