Vanessa Matagne remporte «Les traîtres»: que va-t-elle faire de ses 22 100 euros de gains?

On ne donnait pas cher de sa peau au début de l’émission, tant son attitude dès le premier numéro laissait penser que les autres participants allaient vite deviner qu’elle faisait partie des traîtres. Et pourtant, c’est bien Vanessa Matagne qui a remporté la saison 2 du jeu de RTL ce dimanche. Elle a remarquablement embobiné tout le monde dans le dernier épisode, y compris Denis Ducarme, qui avait pourtant vu juste dans son jeu au début de l’épisode.

Vanessa Matagne empoche ainsi la somme rondelette de 22 100 euros. Mais que va-t-elle faire exactement avec ce montant ? « Je ne vais pas en profiter seule », a expliqué à la DH la présentatrice de la météo de RTL. « Je garde une partie pour moi parce que je suis jeune et j’ai des projets. J’ai une maison et des travaux à finir. Je vais également en faire profiter à ma famille proche, à savoir ma maman, mon papa et ma sœur. Et, enfin, je vais donner une partie au Télévie, parce que ça fait 10 ans que je suis investie dans ce projet. Chaque année, je donne un peu et cette année, je vais pouvoir donner un peu plus. »