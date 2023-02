Une nouvelle chasse Totemus débarque dans le village de Treignes

En vous rendant à Treignes, vous aurez toute une série d’activités disponibles pour vous occuper. Que ce soit l’un des 4 musées ou le bar à ânes, il y en a pour tous les goûts. Depuis quelques jours, la liste s’est allongée grâce au lancement d’une nouvelle chasse aux trésors par Totemus.

Mani, l’araignée espiègle et curieuse, vous emmènera pour sa 6e et dernière aventure Totemus au sein du splendide village situé au cœur du Parc naturel Viroin-Hermeton et du tout nouveau Parc national de l’Entre-Sambre et Meuse. Il vous sera possible de découvrir la villa gallo-romaine ou le folklore local tout droit sorti de l’imagination d’Arthur Masson décrit comme le « Pagnol wallon ». La chasse au trésor vous occupera pendant près de 1h45 sur un parcours de 4,55km. Plus d’informations sur www.totemus.be.