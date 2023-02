Un accident avec gibier à Fraire et un délit de fuite à Daussois

Une collision avec gibier à Fraire

Vendredi à 22h45, alors qu’elle circulait rue des Ourmes, à proximité de Fraire (Walcourt), une voiture est entrée en collision avec du gibier. Aucun occupant du véhicule accidenté n’a été blessé, mais la voiture présente d’importants dégâts matériels. Une équipe de la zone de police Hermeton et Heure a constaté le fait.

Un délit de fuite à Daussois

Des habitants de la rue des Lattes, à Daussois (Cerfontaine), ont déposé plainte à la zone de police Hermeton et Heure après que leur voiture, stationnée devant leur maison, ait été heurtée par un autre véhicule. Le chauffeur en faute ne s’est pas fait connaître et a donc commis un délit de fuite. Les faits se sont produits entre ce samedi, 22h, et dimanche, 10h du matin. Le flanc droit de l’automobile accrochée a été dégradé, tandis que le rétroviseur droit a été arraché.