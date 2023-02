Un accident entre deux véhicules fait deux blessés rue de Huy à Verlaine

Ce dimanche, un accident s’est produit rue de Huy à Verlaine. Deux véhicules sont en cause et les deux conducteurs, une Liégeoise née en 1976 et un Waremmien né en 1978, ont été blessés et transportés à l’hôpital de Waremme. Leurs jours ne sont pas en danger. Un enfant était également présent dans l’un des véhicules et était sous le choc.

La police Meuse-Hesbaye et les secours Hesbaye ont été appelés sur place vers 17h52. Il y a eu une entrave à la circulation le temps de l’intervention.