Scandale au parlement wallon: le Bureau du parlement ouvre une procédure disciplinaire contre le greffier Frédéric Janssens

Frédéric Janssens est suspendu depuis la mi-septembre après le dépôt de plaintes pour harcèlement et sa mise en cause dans l’explosion des dépenses de l’assemblée. Me Jean Bourtembourg, l’avocat du parlement régional, a annoncé que le Bureau du parlement wallon a décidé d’ouvrir un dossier disciplinaire contre le greffier

La procédure de prolongation de cette suspension préventive est en cours, avec diminution de son traitement et suppression des avantages liés à l’exercice de ses fonctions, ajoute-t-il. Frédéric Janssens sera convoqué ultérieurement pour s’expliquer, dans le respect des droits de la défense, sur les reproches disciplinaires qui lui seront faits et le prononcé d’une sanction disciplinaire, poursuit l’avocat.