«Starsky et Hutch» se féminise: un reboot de la série culte des années 1970 se prépare! Voici à quoi il faut s’attendre…

Les détectives David Starsky et Ken Hutchinson reprendront bientôt du service ! Un reboot de la série des années 1970 « Starsky et Hutch » est en développement. Celui-ci sera cette fois incarné non plus par deux hommes, mais par deux femmes.

Autrefois porté à l’écran par David Soul et Paul Michael Glaser, le célèbre duo avait connu un premier relifting en 2004, sous les traits de Ben Stiller et Owen Wilson.