Affaire du petit Grégory: Albert Villemin, le grand-père du petit garçon, est décédé

« Albert Villemin emmène dans sa tombe bon nombre de secrets familiaux… C’est devant l’éternel qu’il va maintenant les déposer », a lâché ce lundi l’avocat de Monique et Albert Villemin, les grands-parents du petit Grégory.

Albert Villemin, le grand-père du petit Grégory, le petit garçon qui avait été retrouvé mort dans la Vologne en 1984 est décédé le 18 février dernier, selon France Bleu. Il était âgé de 92 ans et se trouvait dans un Ephad.

Albert et Monique Villemin étaient le couple principalement filmé par le célèbre « corbeau » de cette affaire qui restera probablement à jamais non élucidée. Ils avaient été entendus une dernière fois en 2017, lorsque l’affaire avait été relancée, plus de 30 ans après la mort du petit garçon.