Jérémy Doku délivré après son premier but de la saison en Ligue 1: «Je vais mieux physiquement et mentalement»

C’est le but de la délivrance pour Jérémy Doku. Le Diable rouge a inscrit ce dimanche le seul et unique but de la victoire de Rennes sur la pelouse de Nantes, son tout premier de la saison en Ligue 1. Souvent gêné par les blessures depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien anderlechtois retrouve progressivement ses sensations, et enchaîne enfin les rencontres après avoir disputé 120 minutes ce jeudi, en Europa League contre le Shakhtar.

« J’ai enchaîné, physiquement ça va mieux. Mais aussi mentalement bien sûr », s’est réjoui Doku en conférence de presse d’après-match. « Quand tu joues et que tu enchaînes les matchs, tu commences à avoir la confiance, à tenter des trucs que tu n’aurais peut-être pas faits. C’est la grande différence. »