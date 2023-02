Tout comme les prix de l’énergie, l’inflation a poursuivi sa baisse en février

En octobre dernier, l’inflation avait connu un pic à 12,27%. Elle est à présent redescendue à son plus bas niveau depuis décembre 2021. Ce sont en particulier les produits alimentaires qui portent l’inflation actuelle et de ces derniers mois. L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) a ainsi atteint 16,12% en février, contre 15,59% en janvier. La contribution des produits alimentaires à l’inflation est actuellement de 3,06 points de pourcentage.

En un an, les denrées alimentaires sont devenues aussi chères que si huit années «normales» s’étaient écoulées, a analysé l’économiste Stijn Baert sur Twitter. Rien que le mois dernier, l’alimentation a vu ses prix progresser presque autant qu’en un an en temps normal, a-t-il également relevé. Selon lui, «la crise énergétique est devenue une crise des prix alimentaires».

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établissait, elle, à 8,28% en février, contre 8,05% en janvier. Il s’agit d’une conséquence de la hausse de l’inflation des produits alimentaires transformés et des services.

Les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les boissons alcoolisées, les légumes, la viande, les loyers, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les véhicules. Les œufs sont par exemple désormais 38,6% plus chers que l’année dernière, le lait entier 33,5%, la pizza et la quiche 28,6% et le sucre 27,5%. À noter que l’inflation la plus élevée en février concernait le bois et les autres combustibles solides (+46,4%), devant le fioul domestique (+40,5%).

L’électricité, le gaz naturel, les vêtements et les produits de soins corporels ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

Les prix de l’énergie sont donc en recul par rapport à l’année dernière mais aussi par rapport au mois dernier. Sur une base mensuelle, les baisses sont en effet spectaculaires: -27,8% en moyenne pour le gaz naturel et -16,2% pour l’électricité.