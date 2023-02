Six nouveaux noms s’ajoutent à l’affiche du Core Festival à Bruxelles

L’affiche de la 2e édition du Core Festival qui se déroulera les 27 et 28 mai prochains au parc Osseghem à Bruxelles s’enrichit de six nouveaux noms: Eliza Rose, PinkPantheress, Yussef Dayes, Channel Tres, Joy Orbison et Olivia Dean.

La DJ, productrice et chanteuse londonienne Eliza Rose qu’on entend actuellement avec son tube B.O.T.A. (Baddest Of Them All), viendra faire bouger les festivaliers le samedi avec un mélange de soul, funk, disco et house. Le samedi, le batteur de jazz londonien Yussef Dayes pourrait également emballer le public avec sa batterie et ses improvisations expérimentales, tandis que PinkPantheress, sensation britannique de 21 ans sur TikTok, montrera pourquoi elle a été nommée gagnante du BBC Sound of 2022.