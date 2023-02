Les syndicats de Bpost annoncent une grève de 24 heures à partir de ce lundi soir: la distribution du courrier sera perturbée mardi

Les syndicats de bpost appellent à respecter une grève de 24 heures démarrant ce lundi à 22h00, a indiqué l’entreprise postale sur le réseau social Twitter. La distribution du courrier sera dès lors perturbée mardi et les bureaux de poste pourraient rester portes closes.

Le président national du syndicat SLFP Poste, Luc Tegethoff, renvoie vers les négociations en cours de conventions collectives de travail et aux «réorganisations ici et là». Celles-ci sont également liées à la décision d’Amazon d’élaborer son propre réseau de livraison de colis, ce qui signifie que le volume de paquets à délivrer par bpost a diminué «essentiellement en Wallonie et à Bruxelles», ce qui pourrait être synonyme de disparition d’équivalents temps plein «sans licenciements secs» toutefois, explique le syndicaliste.