Un accident s’est produit à hauteur du viaduc de Fraipont à Trooz: la N61 rouverte

Un accident s’est produit en fin de matinée, peu avant midi, sur la N61 à Trooz, à hauteur du viaduc de Fraipont. Un véhicule, seul en cause, a glissé et son conducteur en a perdu le contrôle. Les pompiers se sont rendus sur place ainsi que la police et la route a été coupée à la circulation le temps de l’intervention de la dépanneuse, a indiqué la commune de Trooz sur sa page Facebook. Le conducteur n’a pas été blessé.

Une déviation a été mise en place par Forêt et par le Havegnée « mais la N61 a finalement été rouverte rapidement », précise le Premier échevin, Eric Nori, bourgmestre ff de Trooz.