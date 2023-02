Nouvelle vague de licenciements chez Twitter: le réseau social se sépare d’au moins 200 salariés

Responsable du nouveau programme de vérification Twitter Blue, elle avait affiché un soutien fidèle à M. Musk et à l’entreprise, allant jusqu’à retweeter une photo où on la voyait dormir dans un sac de couchage sur son lieu de travail. « La pire chose que vous puissiez penser en me voyant me lancer à fond dans Twitter 2.0, c’est que mon optimisme et mon travail acharné étaient une erreur », a tweeté lundi Mme Crawford. « Ceux qui raillent et se moquent sont forcément sur la touche et non dans l’arène. Je suis profondément fière de l’équipe qui a su se construire à travers tant de bruit et de chaos », a-t-elle ajouté.