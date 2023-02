Dexter n’a pas dit son dernier mot: plusieurs séries autour du personnage phare de Michael C. Hall sont à l’étude

Malgré ses records d’audience à la télévision US (8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode au moment de sa diffusion), « Dexter : New Blood » n’a pas été reconduit pour une deuxième saison. Mais l’histoire du tueur justicier de Michael C. Hall, mis hors d’état de nuire, ne s’arrête pas pour autant !

Pour rappel : « New Blood » suivait Dexter Morgan dans sa nouvelle vie, loin de Miami, alors que son fils Harrison (Jack Alcott) retrouvait sa trace dans les bois enneigés de la petite ville fictive d’Iron Lake. Se faisant appeler Jim Lindsay, l’ancien expert en tâches de sang se contentait alors qu’un quotidien paisible, fait de bûches de bois et de chasse au cerf, quand il ne roucoule pas avec la cheffe de la police (Julia Jones). Depuis dix ans, il n’a tué personne… mais, confronté à son passé, il se fait rattraper par ses démons par un malheureux concours de circonstances.