Séismes en Turquie et en Syrie: une première partie de l’équipe B-FAST est rentrée en Belgique dimanche soir

Ils y ont été accueillis par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. En deux semaines, l’équipe B-FAST a pu venir en aide à quelque 1.500 victimes du tremblement de terre au sein de l’hôpital de campagne monté à Kirikhan.

La première partie de l’équipe était partie pour la Turquie le 14 février. Septante-six d’entre eux sont revenus ce dimanche. Quinze autres étaient déjà rentrés en Belgique ces derniers jours. Cela concerne à la fois du personnel médical, comme les médecins et les infirmières, et des logisticiens, dont les travailleurs qui ont construit l’hôpital de campagne, du personnel de cuisine, des responsables de l’informatique et de l’électricité ainsi que des gestionnaires.