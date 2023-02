Trois et quatre ans de prison pour trois suspects de trafic international de drogues

L’enquête a débuté en avril 2021 lorsque les douanes de l’aéroport de Bruxelles ont intercepté deux colis postaux destinés à l’Australie qui contenaient prétendument des vêtements et des tableaux. Un examen plus approfondi a cependant révélé que chaque envoi contenait 4,8 kg de kétamine, un stupéfiant qui peut provoquer des hallucinations et qui est utilisé comme drogue récréative. L’enquête a révélé que des colis similaires avaient également été envoyés en Amérique, où quatre colis contenant également de la kétamine ont pu être interceptés.

Après plusieurs mois d’enquête, les détectives ont perquisitionné deux adresses, à Ruisbroek et à Laeken, jeudi dernier. À Ruisbroek, la police a trouvé de grandes quantités de matériel permettant de fabriquer des colis similaires, à savoir des cartons, des plaques de protection creuses en plastique, des flacons vides de produits de soin, des emballages vides de grains de café pouvant être remplis de drogue, ainsi qu’une machine à vide permettant de rendre ces produits hermétiques, de sorte qu’ils se distinguent à peine des produits originaux.