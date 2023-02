Dolly a dépensé plus de 17.000 euros pour ressembler à son idole Marilyn Monroe: la «Bimbo Barbie» est méconnaissable! (photos)

Méconnaissable, il n’y a pas d’autres mots ! Depuis qu’elle a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, Dolly ne ressemble plus du tout à ce qu’elle était avant de passer sur le billard. de videos Et pour cause, son but dans la vie était d’adopter le même physique que son idole, Marilyn Monroe.

Celle que l’on appelle aujourd’hui la « Bimbo Barbie » publie des photos de sa transformation sur son compte Instagram. La jeune femme de 29 ans a d’ailleurs dû subir la critique de ses parents : « Je n’ai pas vu ma famille depuis de nombreuses années, ils ne me supportent pas d’être moi-même et de poursuivre mon identité de bimbo ». Ces derniers la qualifient en effet d’« abomination », de « sal*** » ou encore de « dégoûtante », écrit The Sun.