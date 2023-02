Tennis – Rififi au sein du comité régional hennuyer: Jean Dauge réélu, Nicolas Hautem claque la porte!

Suite à l’AG des clubs hennuyers et à la venue de deux nouveaux administrateurs (Philippe Mairesse et Alexis Bulterijs) en lieu et place des démissionnaires Ariane Courtois et Roland Morelli, le comité régional du Hainaut vient de se réunir pour répartir les tâches et définir sa politique. Alors que tout le monde s’attendait à ce que le président Jean Dauge poursuive sa mission en tant que président, il a fallu avoir recours au vote vu que le Carolo Nicolas Hautem, au demeurant très actif ces derniers temps, avait décidé de poser sa candidature. In fine, Jean Dauge est parvenu à garder son strapontin de justesse, obtenant quatre voix pour trois à Nicolas Hautem qui a mal digéré cette situation. Dégoûté, ce dernier a claqué la porte, n’ayant toujours pas compris le retournement de veste d’un des administrateurs, au départ favorable à sa cause.

Spécialiste dans la manière d’esquiver les coups et de solutionner les problèmes, Jean Dauge va devoir maintenant faire preuve de psychologie afin de remettre la taille droite au sein de son comité avant de céder sa place, et ce dans un délai raisonnable, à la présidence du comité régional.