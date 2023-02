Charlotte Clarck, la claviériste d’Harry Styles, va venir écrire ses chansons à Durbuy

À un jet de pierre du vieux centre de Durbuy, vous trouverez Durbuy Music, un studio de musique professionnel et moderne installé dans une villa des années 70 reconvertie au cœur d'un superbe domaine avec vue sur la nature environnante. Construit par le jeune et ambitieux couple de musiciens Manou Maerten et Domien Cnockaert, Durbuy Music est un lieu inspirant qui accueille noms établis et talents prometteurs pour répéter ou écrire, produire ou enregistrer de la nouvelle musique.

Manou et Domien organisent aussi régulièrement des camp des auteurs et compositeurs, durant lesquels artistes, compositeurs et musiciens se réunissent pour travailler sur de nouvelles chansons.