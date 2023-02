Le PSG plus fort sans son trio magique? «Je ne serais pas surpris qu’on dise à Neymar que sa place est sur le banc»

« Devant, quand ils ne sont plus que deux et que Messi peut trouver Mbappé, ils sont là les boulevards. Mais on ne découvre rien, le fait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait depuis toujours que ça ne marche pas. Tous les technicens le disent (…) c’est comme s’ils sentent qu’il y a une obligation (de les aligner), qu’ils ne peuvent pas se libérer de cela », a-t-il déclaré dans l’After Foot de RMC, avant d’évoquer le retour de blessure de Neymar. « Je n’exclus pas que Christophe Galtier le comprenne et que, même quand Neymar revient, il lui dise : ‘Monsieur, ta place est sur le banc’. Parce que les trois ne peuvent pas jouer ensemble ».