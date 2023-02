«C’est incroyable»: cela fait des mois que Marcus se bat pour ne pas payer une amende, le papa voulait simplement que ses enfants passent du bon temps chez McDonald’s

Marcus est dépité. En juillet dernier, et pour faire plaisir à ses enfants qui voulaient s’amuser dans une aire de jeux, le père de famille s’est rendu avec sa famille au McDonald’s de Coventry. Pour ce faire, il s’est logiquement garé sur le parking du fast-food. Sauf que quelques jours plus tard, une mauvaise nouvelle l’attendait dans sa boîte aux lettres.

Selon lui, les 90 minutes ne permettent pas à une famille de manger et de profiter des jeux du fast-food : « Si vous décomposez le temps qu’il faut à un parent pour sortir les enfants de la voiture, les changer, les nourrir et jouer doucement, cela prend définitivement plus d’une heure et demie. C’est une sacrée somme d’argent pour utiliser une installation qui dispose d’un parking ».