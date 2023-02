Les bourgmestres Jacques Chabot et Yves Kinnard ont apporté des dons pour aider les victimes du séisme: «Merci aux habitants de Waremme et de Lincent»

Le Centre communal de dons situé rue Mérinos 1b à Saint-Josse est ouvert depuis trois semaines et les dons continuent à affluer de toutes parts.

Le bourgmestre Emir Kir déclare : « J’ai été contacté très rapidement par les bourgmestres Yves Kinnart (Lincent) et Jacques Chabot (Waremme) qui voulaient venir en aide aux populations touchées par le séisme. Voir cette camionnette pleine à craquer arriver chez nous était très émouvant. Les deux maïeurs et le premier échevin de Lincent, Albert Morsa, ont fait le déplacement pour nous remettre les dons en mains propres. Merci à eux ainsi qu’aux habitants de Waremme et de Lincent. »