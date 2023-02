Le chômage indemnisé a diminué de 4,1% en janvier

La diminution sur base annuelle était moins forte chez les femmes (-3,9%) que chez les hommes (-4,2%). Elle était également plus prononcée chez les 60 ans et plus (-10,9%) que chez les jeunes de moins de 25 ans (-0,7%). Du point de vue géographique, la plus forte baisse est constatée en Flandre, avec une diminution de 9,2% du nombre de chômeurs complets. La Région wallonne et celle de Bruxelles-Capitale n’ont connu qu’une légère décrue, de 0,9%.

Le chômage de courte durée (moins d’un an) a augmenté de 9,8% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022 tandis que ceux de moyenne durée (entre un et moins de deux ans) et de très longue durée (deux ans et plus) ont fortement diminué, de respectivement 12,9% et 9,4%. La moitié des chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emplois en janvier cherchaient un emploi depuis deux ans et plus tandis qu’un peu plus d’un tiers (35%) pointait au chômage depuis moins d’un an.