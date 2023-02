«Il est là, mais…»: enfin des nouvelles sur l’état de santé de Michael Schumacher!

Près de 10 ans après son terrible accident, Michael Schumacher, légende de la F1, fait toujours parler de lui. En bonne partie à cause des mystères et secrets gardés précieusement par la famille qui ne dévoile rien au sujet de sa revalidation. C’était en 2013, la dernière fois que l’on a vu le septuple champion du monde. Depuis, plus aucune image ou photo de lui ne circule nulle part. La famille a décidé de garder dans l’intimité la plus secrète tout ce qui touche la star allemande.

Ce lundi, on apprend qu’Eddie Jordan, ancien pilote de F1et propriétaire d’écurie, a fait le point sur l’état de santé de son vieil ami Schumi. Il s’est en effet exprimé auprès de OLBG sur le chagrin qu’il ressentait pour Mick Schumacher : « Ça ne peut pas être facile de savoir que ton père ne peut pas faire partie de la famille. Michael est là, mais il n’est pas là », a-t-il annoncé.