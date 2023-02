Les dinosaures robotisés sont de retour à Colfontaine avec la «Jurassic Expo»

La saga « Jurassic Expo » a pris ses quartiers au zoning Les Vanneaux à Colfontaine. Le mercredi 1er mars et le samedi 4 mars, c’est ouvert de 14 à 18h et le dernier jour, le dimanche 5 mars, de 14h à 16h.

« Après 65 millions d’années, ils sont de retour dans votre ville pour une exposition de dinosaures en taille réelle. Plus de 50 dinosaures robotisés et statiques sont exposés, dont le fameux Tyrannosaurus rex géant robotisé de 10m sur 5m. Un parcours ludique, interactif et une immersion dans un espace de paléontologie où les plus jeunes pourront se lancer à la recherche de fossiles de dinosaures ».