Des élèves de 5e de l’Athénée Royal Jules Destrée de Marcinelle en visite au Parlement Européen à Strasbourg, avec Olivier Chastel

Les élèves marcinellois ont débuté leur voyage le mardi 14 février par une visite du mémorial et du camp de concentration du Struthof à Natzwiller. L’objectif de ce voyage était de faire prendre conscience aux élèves du fondement même du projet européen : sur base du « plus jamais ça », construire une paix durable et un continent prospère pour tous les États-membres. Après cette visite, ils ont eu droit à un repos bien mérité et une soirée détendue autour de flammekueches.

Olivier Chastel s’est chargé de faire le tour du propriétaire. - D.R.