La voiture solaire tombe à l’eau

La start-up munichoise Sono Motors vient d’abandonner son projet de voiture solaire lancé en 2017. La Sion, un monospace recouvert de panneaux solaires destinés à augmenter l’autonomie, ne verra donc pas le jour. L’entreprise avait pourtant lancé une campagne de réservation fin 2022, qui visait à obtenir 3.500 commandes fermes en deux mois avec paiement intégral pour démarrer la production. L’objectif n’ayant pas été atteint, le couperet est tombé.

Décision difficile

Laurin Hahn, Directeur et fondateur de Sono Motors, n’a pas révélé les résultats de la campagne de réservation, mais indique que « ce pivot marque une étape importante dans le développement des affaires de l’entreprise. C'était une décision difficile, et malgré les plus de 45.000 réservations et pré-commandes pour la Sion, nous étions contraints de réagir à la poursuite de l'instabilité des marchés financiers et de rationaliser nos activités ».