Nouvelles toilettes publiques payantes à Mons: voici ce qu’en pensent les Montois

« Je suis pour à 100 %, il était grand temps ! Par contre, je trouve ça honteux de les faire payer. J’ai séjourné à Hambourg l’année passée et il y avait des toilettes à chaque coin de rue et c’était gratuit. C’est un exemple à suivre… », commente un répondant. Ils sont nombreux à souligner le fait qu’il faut payer pour utiliser les WC installés à Mons. « Payer pour un besoin naturel, c’est honteux », commente un autre.

Quid de l’hygiène ?

Si la plupart des Montois qui ont répondu à notre sondage sont contents de l’apparition de ces toilettes à Mons, certains ont des craintes concernant l’hygiène du lieu. « Je n’ai pour ma part jamais fréquenté des toilettes publiques car j’ai trop peur de faire face à des dégradations et incivilités majeures, sans parler d’un manque d’hygiène… », confie un sondé. Un autre confirme : « C’est très bien, à condition qu’elles soient entretenues et laissées propres. Sinon, ce sera très vite inutilisé, tagué et on y trouvera des détritus. »