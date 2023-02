«Pierre Palmade est mort»: ce sms morbide que l’humoriste a envoyé à trois copains

Alors que sa famille craint qu’il mette fin à ses jours, la mort semble avoir toujours fasciné Pierre Palmade. « Deux fois 54 : 108. C’est-à-dire que si je suis à la moitié de ma vie, je mourrai à 108 ans. Et trois fois 54 : 162. Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie, je mourrai à 162 ans. Mais ça, c’est quand même peu probable. Non, je ne suis pas à un tiers de ma vie » lâchait-il dans une vidéo Instagram partagée il y a quelques semaines.

Les réponses ne se sont pas fait attendre longtemps, et avaient alors particulièrement choqué l’ancien acolyte de Michèle Laroque. Et pour cause ! Ses destinataires ont trouvé son décès... normal. « Putain ! », s’est alors exclamé l’intéressé. « OK, j’en suis là. »