La remorque de l’ASBL des danseurs volée pendant la nuit à Tournai: «On a tout perdu, on est désemparé»

De la colère, de l’impuissance et, malgré tout, un peu d’espoir… voilà les sentiments qui animaient, ce lundi matin, les membres de la confrérie « Les danseurs contre les maladies et les handicaps ». Cette troupe de majorettes dont l’objectif majeur est l’inclusion a perdu, pendant la nuit, tout ce qu’elle possédait. « La remorque de l’ASBL des danseurs a tout simplement disparu », confirme Carine Bocquet qui accompagne souvent la troupe. « Et avec elle, tout son contenu : le groupe électrogène, une partie des costumes, de l’équipement, les confettis… Nous sommes totalement désemparés ».