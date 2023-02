Quatre élèves du Collège Saint-Pierre de Jette lancent Amani: l’écologie et le bien-être au cœur des préoccupations

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nombreux sont les élèves de rhéto qui tentent l’aventure de la mini-entreprise. En équipe, ils ont un an pour monter, à leur échelle, un mini-projet comme s’il devait le lancer sur le marché. Être dans des conditions quasi réelles pour se former à l’avenir. Les idées fusent et certains projets méritent d’être mis en lumière. Aujourd’hui, partons à la rencontre de Kheira, Léa, Tessnim et Cédric, quatre élèves du Collège Saint-Pierre de Jette. Ils présentent Amani, un projet qui désire prendre soin de vous et de la planète.