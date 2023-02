«Jenessa Brazil»: plus de 100.000 faux profils ont volé les photos d’une mannequin brésilienne, des milliers d’hommes se sont fait avoir à travers le monde (photos)

Vanessa ne peut d’ailleurs plus entendre le prénom « Jenessa ». Il a pourtant été son surnom pendant huit longues années et jusqu’en 2016, lorsqu’elle gagnait encore de l’argent en tant que « cam girl ». Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que son business était bien plus que lucratif : certaines personnes pouvaient payer jusqu’à 20 euros la minute pour la regarder et lui parler.