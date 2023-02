Après Paris, les créateurs montois de l’apéritif «Sprezza» partent à l’assaut de Tokyo!

Le « Sprezza » peut se boire seul, en spritz ou avec un tonic. Produit en partie en Sicile et affiné en Belgique, ce spiritueux à base de vins aromatisés cartonne. D’ailleurs, les deux créateurs montois Riccardo et Simon Natale, père et fils, ont entamé leur « Sprezza Tour », afin de présenter leur apéritif à l’international.

Lire aussi Un nouvel apéritif créé par des Montois: le Sprezza!

C’est ainsi que pour commencer leur tournée, les deux hommes ont participé à leur premier salon international, le « Wine Paris & Vinexpo Paris ». « Nous avons été confrontés à des acheteurs qui venaient des États-Unis, du Canada et même du Kazakhstan. Forcément au début, beaucoup étaient sceptiques avant de goûter notre produit et d’entendre son histoire. Nous avons noué énormément de contacts et maintenant, nous devons les entretenir », explique Simon Natale. « Dans deux semaines, nous serons à Tokyo avant de nous rendre à Vérone en avril et à Cologne au début de l’automne 2023. »