Pierre-Jean Chalençon explique son coup de gueule sur l’affaire Palmade: «Ce sont des hypocrites»

Et le trublion, qui constate ainsi « la faillite de l’état (français) », de s’indigner face à l’ampleur prise par l’affaire Palmade : « On nous bassine » depuis des jours, dit-il encore. Des propos que Pierre-Jean Chalençon assume pleinement. Quelques jours après les révélations sur l’affaire, il nous confie avoir été contacté à plusieurs reprises pour témoigner dans les médias. « Mais Palmade n’est pas un copain à moi. Je l’ai juste croisé plusieurs fois ces dernières années, mais c’est tout. J’ai rencontré aussi son ancien compagnon (Jeremy Bellet, NldR) pour le tournage d’une vidéo contre le harcèlement, mais j’ignorais alors qu’il avait une relation avec Palmade. Je ne veux pas aller m’exprimer sur ce sujet », s’indigne-t-il.

Quitte à peut-être déranger certains par ses propos, l’ancien acheteur d « Affaire conclue » continue sa route, toujours sur les traces de Napoléon et en faisant parler de lui aussi, bien sûr. Récemment, il rencontrait Louis Ducruet (le fils de la princesse Stéphanie et de Daniel Ducruet) et leur passion partagée pour Bonaparte a débouché, nous annonce-t-il, sur l’organisation prochaine, dans la Principauté, d’une exposition consacrée à l’Empereur.

« Le prince Albert a donné son accord, ce sera probablement au second semestre. J’amènerai aussi quelques objets de ma collection ». D’ici là, Pierre-Jean Chalençon entrera en répétition pour son one-man-show dont il parle depuis un petit temps. « Les dessous de Napoléon, la folle histoire de France », devrait s’installer à la Gaîté Montparnasse dès la rentrée. « Je chanterai, je jouerai et ce sera drôle, pour toute la famille. Une sorte de «’Napoléon pour les nuls’ mis en scène par Olivier Lejeune ». Le théâtre et aussi le cinéma pour l’énergique Chalençon. Enfin, plus ou moins. C’est plutôt son palais chargé d’histoire, le Palais Vivienne, qui a été choisi comme décor par Woody Allen. « Il est venu tourner pendant 24 heures ici, une scène de cocktail de son prochain film (au titre provisoire Wasp22) », dit-il fièrement.