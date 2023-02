Wout van Aert renonce aux Strade Bianche et repousse sa rentrée!

Enquillant les séances spécifiques sur les contreforts du Teide (véritable QG hivernal de son équipe), le Belge estime « devoir encore peaufiner » sa condition avant de retrouver le chemin de la compétition. Concrètement, il restera un peu plus longtemps sous le soleil des Canaries avant de se présenter au départ de Tirreno-Adriatico, course par étapes qui se déroulera du lundi 6 au dimanche 12 mars. « L’objectif est d’y arriver en parfaite condition, ce qui n’aurait pas été le cas pour les Strade Bianche. Parfois, il faut pouvoir changer ses plans. L’essentiel sera d’être dans un bon état d’esprit pour les classiques flamandes », poursuivait l’ogre d’Herentals.

On avait quitté Wout van Aert sur une terrible désillusion, à la suite de sa deuxième place au championnat du monde de cyclo-cross, début février, derrière son éternel rival Mathieu van der Poel. On ne l’a toujours pas revu avec un dossard depuis. Ni dans les courses de préparation au soleil, ni lors du week-end d’ouverture en Belgique où son équipe Jumbo-Visma a roulé sur la concurrence (Dylan van Baarle au Nieuwsblad et Tiesj Benoot à Kuurne). Initialement prévue aux Strade Bianche samedi prochain, sa rentrée sur la route vient d’être repoussée. La faute à un problème de santé, qui l’a empêché de travailler comme il l’aurait voulu. « J’ai été malade pendant quelques jours la semaine dernière quand je suis arrivé pour mon stage à Tenerife. Heureusement, ce n’est pas grave et ça va déjà mieux. Mais cela a un peu affecté mes entraînements », disait le dernier maillot vert du Tour de France dans une vidéo publiée par son écurie sur les réseaux sociaux.

À 28 ans, Wout van Aert espère (enfin) accrocher le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à son palmarès. Il sera assurément l’un des grands favoris avec « MVDP » et Tadej Pogacar. Mais avant ces grands rendez-vous, il aura encore l’opportunité de monter en puissance et de gagner en confiance. À la course des deux mers, mais aussi à Milan-Sanremo, à l’E3 et Gand-Wevelgem. Ce léger bouleversement impromptu semble donc être un petit caillou dans la chaussure, mais certainement pas un drame en soi.