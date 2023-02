Voici l’itinéraire précis du Grand Prix Samyn qui passe par Quaregnon, Saint-Ghislain, Belœil, Colfontaine, Honnelles, Dour…

Le parcours fait au total 209 kilomètres dont trois circuits locaux de 26,2 kilomètres et comporte 20 secteurs pavés (12,4 km). La circulation sera impactée toute la journée sur le parcours.

« Des perturbations liées à la mobilité seront à prévoir toute la journée et certaines zones seront interdites au stationnement », précise notamment la zone de police boraine. C’est le cas dans la plupart des communes traversées par la course. « Des perturbations sont à prévoir tout au long des deux parcours, dames et hommes », précise la zone de police des Hauts-Pays. La commune de Quaregnon, point de départ de la course, a notamment pris un arrêté interdisant la circulation dans plusieurs rues.